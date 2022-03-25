"Разрушения колоссальные": мэр Харькова отметил, что после победы нужно будет создавать новый город

"Разрушения колоссальные": мэр Харькова отметил, что после победы нужно будет создавать новый город

Более тысячи зданий сегодня в городе разрушены.

После победы над российскими оккупантами придется создавать новый Харьков. Разрушения от вражеского вторжения – колоссальные.

Об этом в интервью LB заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Попадание в площадь Свободы произошло на пятый день войны. Это была демонстративная бомбардировка – самая большая площадь Европы, самая известная точка Харькова. Затем – обладминистрация, другие административные дома", — отметил он.

По словам Терехова, с первых дней стало ясно, что Харьков не возьмут, сдаваться он не собирается, как и приветствовать с цветами агрессора. В результате чего бомбардировка продолжилась.

"Мне трудно объяснить поступки, которые не поддаются логике. Я не хочу это объяснять. Я могу сказать, что разрушения колоссальны", — сказал он.

Мэр напомнил, что началось все с областной государственной администрации, где погибли люди, раненые. Впоследствии была мэрия, другие административные здания. Более тысячи зданий сегодня в городе разрушены.

"Разные здания. Вдумайтесь, тысячи жилых домов. Многие из них восстановить невозможно. Нам, по сути, нужно будет создавать новый город. А почему нас уничтожают? Еще раз повторю: а почему война? Не знаю", — резюмировал он.

Также Терехов отметил, что с начала войны не было ни дня, чтобы не бомбили Харьков. По его словам, Харьков с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину подвергается постоянным обстрелам и разрушениям со стороны оккупантов.

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