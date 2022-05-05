Разрушения на "Азовстали" показали на свежих фото со спутника

Разрушения на "Азовстали" показали на свежих фото со спутника

Американская компания Planet Labs PBC показала новые спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, где зафиксированы масштабы разрушений предприятия в результате атак российских войск.

На снимках "Азовстали" со спутника над заводом виден тёмный дым после штурма российскими войсками.

Вражеские авиаудары оставили то ли большие вмятины, то ли пробили немалые дыры на крышах цехов. Постройки на территории завода почти разрушены.

Planet Labs PBC

Напомним, 4 мая нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что российские войска прорвались на "Азовсталь". Находящиеся там украинские военные сообщали, что идут тяжелые бои.

Эти бои продолжаются и 5 мая. Как сообщили бойцы "Азова", украинские военные не оттеснили российских оккупантов с территории завода. В то же время в помещениях предприятия находится много раненых военных, нуждающихся в помощи.

Колонна автобусов двинулась возле оккупированных территорий, чтобы эвакуировать людей

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