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Разрушения серьезные: Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде

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Разрушения серьезные: Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде

Утро 31 октября в ряде областей Украины и Киеве началось со взрывов.

Россияне утром во время воздушной тревоги попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Имеем прилеты во время утренней атаки на область. Россияне попали по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде. Серьезные разрушения. Работают все службы", — написал он.

Напомним, утро 31 октября в Украине началось с воздушной тревоги и взрывов в ряде областей. Россия в очередной раз атаковала украинские объекты энергетической инфраструктуры. В результате в ряде областей и в Киеве отсутствует электро- и водоснабжение.

В то же время, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских крылатых ракет.

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