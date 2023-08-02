Разрушения в Одесской области после атаки Shahed сняли на фото

Враг нанес существенные разрушения при атаке беспилотниками по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области.

Разрушения в Одесской области в результате атаки беспилотниками 2 августа зафиксировали на фото.

Соответствующие снимки в Сети опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Последствия ночной вражеской атаки на юг Одесской области", – указал глава области в коротком заявлении.

На фото видны существенные разрушения зданий, где выбиты окна и разбиты стены, а также горели пожары. Зафиксирована и работа чрезвычайников, ликвидировавших последствия вражеской атаки.

Как уточнил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, россияне атаковали Измаил.

"Последствия ночной атаки на Измаил", – написал он в Сети и опубликовал несколько фото с последствиями атаки.

Фото с последствиями атаки по Одесской области 2 августа/Фото: глава ОВА Олег Кипер

Фото с последствиями атаки по Одесской области 2 августа/Фото: глава ОВА Олег Кипер

Фото с последствиями атаки по Одесской области 2 августа/Фото: глава ОВА Олег Кипер

Фото с последствиями атаки по Одесской области 2 августа/Фото: глава ОВА Олег Кипер

Последствия атаки по Измаилу на Одесчине / Фото: спикер ОК "Юг" Владислав Назаров

Последствия атаки по Измаилу на Одесчине / Фото: спикер ОК "Юг" Владислав Назаров

Последствия атаки по Измаилу на Одесчине / Фото: спикер ОК "Юг" Владислав Назаров

Последствия атаки по Измаилу на Одесчине / Фото: спикер ОК "Юг" Владислав Назаров

Напомним, оккупанты атаковали юг Одесчины дронами-камикадзе Shahed: попали по объектам портовой и промышленной инфраструктуры, где занялись пожары. Враг также повредил элеватор с зерном.

На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив об угрозе всем на всех континентах, ведь мишенью врага есть гражданские порты, и "террористы сознательно разрушают даже элеваторы".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Массированный налет дронов-убийц! Что бомбила Россия и почему атак будет больше?"

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