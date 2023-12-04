Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Разрушенная Авдеевка: Минобороны Британии показало, во что оккупанты превратили город

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1844
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Разрушенная Авдеевка: Минобороны Британии показало, во что оккупанты превратили город

Разрушена Авдеевка / Фото: Associated Press

От Авдеевки не осталось почти ничего.

Министерство обороны Великобритании показало, как оккупационная армия России разрушила Авдеевку в Донецкой области.

Видео Минобороны опубликовало в Twitter.

"Это Авдеевка. Подвергается атакам с 2014 года и является основной осью российского вторжения. Недавние нападения здесь привели к увеличению потерь россиян на 90%", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись возле Авдеевки. Оккупанты открыли два дополнительных направления наступления на промзону.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1844
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация