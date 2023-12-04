Разрушенная Авдеевка: Минобороны Британии показало, во что оккупанты превратили город

От Авдеевки не осталось почти ничего.
Министерство обороны Великобритании показало, как оккупационная армия России разрушила Авдеевку в Донецкой области.
Видео Минобороны опубликовало в Twitter.
"Это Авдеевка. Подвергается атакам с 2014 года и является основной осью российского вторжения. Недавние нападения здесь привели к увеличению потерь россиян на 90%", — говорится в сообщении.
Это Avdiivka.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 3, 2023
Under attack since 2014 and major axis of Russia's invasion.
Досрочные риски могут быть в 90% увеличения в российских случаях. #StandWithUkraine pic.twitter.com/2KecLy9DEr
Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись возле Авдеевки. Оккупанты открыли два дополнительных направления наступления на промзону.
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