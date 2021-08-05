Разрушенное окно, разбитый балкон и мебель в крови: в штабе ООС показали последствия обстрела боевиками дома в Красногоровке

Разрушенное окно, разбитый балкон и мебель в крови: в штабе ООС показали последствия обстрела боевиками дома в Красногоровке

В штабе ООС опубликовали первые фото последствий обстрела боевиками гражданского дома.

Поддерживаемые Россией боевики из противотанковых пушек МТ-12 утром 5 августа обстреляли населенный пункт Красногоровка Донецкой области, в результате чего тяжелое ранение получил местный житель. Также повреждены гражданские дома.

Об этом сообщают в ООС.

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Отмечается, что этот обстрел оккупантов является грубым нарушением Международного гуманитарного права и Минских договоренностей. На место инцидента находится украинская сторона СЦКК, представители которой осуществляют фотофиксацию и верификацию очередного преступления российско-оккупационных войск против мирного населения на украинской земле.

"Вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз совершили обстрел мирного населенного пункта вблизи линии разграничения с применением противотанковых пушек. В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств, по всеобъемлющего режима прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 июля в результате вражеских обстрелов четыре военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое — боевые травмы. Раненые находятся в лечебном учреждении.

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