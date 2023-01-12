Разрушенные дома и тысячи воронок от бомб: Maxar показал спутнику фото Соледара и Бахмута

Города Соледар и Бахмут в Донецкой области стали центрами интенсивных боев и получили серьезные разрушения в результате вражеских атак. Компания Maxar Technologies показала впечатляющие спутниковые снимки.

Фото размещены в Twitter американской аэрокосмической компании.

На фото Соледара с августа 2022-го и января 2023-го видны масштабы разрушений из-за интенсивных боевых действий в самом городе и в его окрестностях. Большинство домов полностью разрушено.

Соледарь 1 августа. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Соледарь 10 января. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Показали в Maxar и новые фото Бахмута. На снимках от 7 января 2023-го видны тысячи воронок от бомб на полях и вдоль дорог в городе и его окрестностях.

Бахмут 7 января. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Ситуация в Донецкой области

Россия, несмотря ни на что, пытается выйти на административные границы Донецкой области. После месяцев неудачных попыток взять Бахмут оккупанты атаковали Соледар. Оккупанты проводят наступательные действия на Бахмутском направлении, пытаясь взять под контроль Соледар.

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию, что якобы россияне "захватили" Соледар Донецкой области. По его словам, распространяя неправду, пропагандисты хотят поддержать мобилизацию в РФ.

Тем временем Bloomberg со ссылкой на источник пишет, что российские войска в своих попытках захватить Бахмут в Донецкой области сильно истощаются. Благодаря этому у ВСУ появляется шанс к новому контрнаступлению.

Аналиики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупанты не контролируют Соледар и не могут окружить Бахмут. Отмечается, если бы оккупанты сумели захватить город, то они все равно не смогли бы окружить Бахмут.

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