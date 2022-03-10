Разрушенный город: спасатели показали, как выглядит Харьков после вторжения России (видео)

Разрушенный город: спасатели показали, как выглядит Харьков после вторжения России (видео)

Оккупанты уничтожили город.

Харьков – город, который очень сильно пострадал в результате российского вторжения. Оккупанты разрушили инфраструктуру и сравняли с землей жилые кварталы.

В ГСЧС показали, как выглядит Харьков по состоянию на 10 марта.

В результате многочисленных наземных и воздушных обстрелов разрушены более 280 жилых домов, 26 школ, 23 детских сада, музыкальная школа, здания областной администрации, городского совета, прокуратуры и Нацполиции.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что обстрелы продолжаются, они не прекращались ни на день.

Последствия обстрела Харькова российской армией

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