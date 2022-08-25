Разрушенный врагом Тростянец восстанавливает обстрелянную больницу и открывает школы для учащихся

Ровно пять месяцев прошло с освобождения Тростянца, что в Сумской области, город до сих пор пытается восстановиться.

Город, который месяц был в оккупации и над которым просто издевались русские, сейчас приходит в себя после зверств. Горожане готовятся к учебному году, а городские власти к новому вызову – пережить зиму, говорится в ТСН.

Город Тростянец был одним из самых развитых на Сумщине до 24 февраля, прежде чем россияне решили все разрушить.

Через 5 месяцев после деоккупации, здесь уже нет рва, который вырыли россияне, и нет металлолома от российской техники, но чтобы полностью восстановиться городу нужно будет не один год.

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Тростянец пережил действительно трудные времена, если не сказать, едва выкарабкался. Так что ожидать скорого восстановления не приходится. Россияне уничтожали в Тростянце то, что сами не имеют.

«Я анализировал для себя вот. Города: Мариуполь, Мелитополь, Ирпень, Буча, Чернигов, Тростянец – здесь были самые большие издевательства над людьми, над гражданскими, над объектами, потому что эти города были прообразом реформы», — говорит городской голова Тростянца Юрий Бова.

Исключением не стала и новая больница в городе, которую российские войска расстреляли из танка и пулеметов. Здесь есть еще места, куда лучше не заходить, и где еще не разобрали завалы. Но гинекологическое отделение уже почти сверкает, а по всей больнице, где это возможно, вставили окна.

На многоэтажку возле больницы, которую рашисты расстреляли в тот же день, что и медицинское учреждение, сейчас на нее городской совет выделил два миллиона гривен. Этого не хватит на полный ремонт, но хватит, чтобы отремонтировать крышу и вставить окна.

Пережить зиму – это ныне важнейшая задача. Так что все заведения готовят к отопительному сезону. Хотя не всюду это сделать просто. «Была затруднена работа всех коммунальных сетей, то есть котельных и т.д. Никто не рисковал выходить в котельную, потому что россияне могли просто застрелить человека, который идет по улице и потому школы города остались, и так же и детские садики, остались без должного отопления, а соответственно никто воду не сливал», — рассказывает Бова.

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Кроме проблем с отоплением, в этой школе тоже ударной волной выбило окна. В учебном заведении как раз начали этим заниматься. Прогнозируют: к учебному году успеют. Потому что ждут учеников, сделали для них уже и укрытие.

«Это был тир, мы его превратили в укрытие. Сделали много: заменили освещение, сделали вентиляцию, искусственную и естественную есть. Сами учителя перекрасили стены, сделали пол, поэтому это укрытие послужит нам для временного пребывания для детей», — показывает директор школы Ирина Бондаренко.

Всё это нужно во время воздушных тревог. Да и город всего в 30 километрах от границы со страной-агрессором.

«Мы проводили опрос, еще до начала учебного года проведем его, боязнь есть у родителей, но первые классы хотят зайти полностью классами, чтобы детей все же научили держать ручку, писать и первые буквы», — говорит директор.

Но даже, если будет она-учеба, говорит городской голова, учебные заведения станут временным местом жительства для жителей других городов, если у них не будет отопления.

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