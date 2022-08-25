Разрушенный врагом Тростянец восстанавливает обстрелянную больницу и открывает школы для учащихся

Ровно пять месяцев прошло с освобождения Тростянца, что в Сумской области, город до сих пор пытается восстановиться.
Город, который месяц был в оккупации и над которым просто издевались русские, сейчас приходит в себя после зверств. Горожане готовятся к учебному году, а городские власти к новому вызову – пережить зиму, говорится в ТСН.
Город Тростянец был одним из самых развитых на Сумщине до 24 февраля, прежде чем россияне решили все разрушить.
Через 5 месяцев после деоккупации, здесь уже нет рва, который вырыли россияне, и нет металлолома от российской техники, но чтобы полностью восстановиться городу нужно будет не один год.
Тростянец пережил действительно трудные времена, если не сказать, едва выкарабкался. Так что ожидать скорого восстановления не приходится. Россияне уничтожали в Тростянце то, что сами не имеют.
«Я анализировал для себя вот. Города: Мариуполь, Мелитополь, Ирпень, Буча, Чернигов, Тростянец – здесь были самые большие издевательства над людьми, над гражданскими, над объектами, потому что эти города были прообразом реформы», — говорит городской голова Тростянца Юрий Бова.
Исключением не стала и новая больница в городе, которую российские войска расстреляли из танка и пулеметов. Здесь есть еще места, куда лучше не заходить, и где еще не разобрали завалы. Но гинекологическое отделение уже почти сверкает, а по всей больнице, где это возможно, вставили окна.
На многоэтажку возле больницы, которую рашисты расстреляли в тот же день, что и медицинское учреждение, сейчас на нее городской совет выделил два миллиона гривен. Этого не хватит на полный ремонт, но хватит, чтобы отремонтировать крышу и вставить окна.
Пережить зиму – это ныне важнейшая задача. Так что все заведения готовят к отопительному сезону. Хотя не всюду это сделать просто. «Была затруднена работа всех коммунальных сетей, то есть котельных и т.д. Никто не рисковал выходить в котельную, потому что россияне могли просто застрелить человека, который идет по улице и потому школы города остались, и так же и детские садики, остались без должного отопления, а соответственно никто воду не сливал», — рассказывает Бова.
Кроме проблем с отоплением, в этой школе тоже ударной волной выбило окна. В учебном заведении как раз начали этим заниматься. Прогнозируют: к учебному году успеют. Потому что ждут учеников, сделали для них уже и укрытие.
«Это был тир, мы его превратили в укрытие. Сделали много: заменили освещение, сделали вентиляцию, искусственную и естественную есть. Сами учителя перекрасили стены, сделали пол, поэтому это укрытие послужит нам для временного пребывания для детей», — показывает директор школы Ирина Бондаренко.
Всё это нужно во время воздушных тревог. Да и город всего в 30 километрах от границы со страной-агрессором.
«Мы проводили опрос, еще до начала учебного года проведем его, боязнь есть у родителей, но первые классы хотят зайти полностью классами, чтобы детей все же научили держать ручку, писать и первые буквы», — говорит директор.
Но даже, если будет она-учеба, говорит городской голова, учебные заведения станут временным местом жительства для жителей других городов, если у них не будет отопления.
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