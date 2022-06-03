Разрушены аэропорт и сотни домов: Лукашук о 100 днях войны на Днепропетровщине

Разрушены аэропорт и сотни домов: Лукашук о 100 днях войны на Днепропетровщине

Из-за обстрелов РФ уничтожены промышленные предприятия, фермерские хозяйства, транспортные объекты, жилые дома.

За 100 дней полномасштабной войны в Украине на Днепропетровщине полностью разрушен аэропорт, более 150 домов, повреждено еще около 400.

Об этом 3 июня сообщил глава областного совета Николай Лукашук во время брифинга в военной администрации (ОВА).

Из-за вражеских обстрелов уничтожены промышленные предприятия, фермерские хозяйства, транспортные объекты, жилые дома. Российские оккупанты ударили по четырем объектам железнодорожной инфраструктуры.

Лукашук уточнил, что в селах Зеленодольской общины на Криворожье полностью разрушены более полутора десятков домов. Повреждено – 109 домов. Среди них несколько многоэтажек.

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В Синельниковском районе в общинах, попадающих под обстрелы, повреждено почти три десятка частных домов. Более 20 объектов социальной инфраструктуры.

"В минувший вечер и ночь враг обстрелял общины Криворожского района — Зеленодольскую и Апостоловскую. Пострадала женщина и двое детей. Им оказали помощь. Сейчас с ними все хорошо", — сообщил Лукашук.

На данный момент 7 общин Днепропетровской области официально признаны территориями, пострадавшими от российской агрессии. Это Широковская и Зеленодольская общины Криворожского района. Великомихайловская, Маломыхайловская, Межевская, Новопавловская, Покровская общины Синельниковского района. Из-за многочисленных обстрелов оттуда выехали более 20 тыс. жителей.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 3 июня из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

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