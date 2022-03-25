Разрушены более 4,4 тысячи домов: за неделю убытки Украины из-за войны выросли на 3,5 млрд долларов

Разрушены более 4,4 тысячи домов: за неделю убытки Украины из-за войны выросли на 3,5 млрд долларов

За последнюю неделю сумма ущерба выросла на 3,5 млрд дол.

По состоянию на 24 марта ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в войне, которую начала Россия, достигли 63 млрд долл. или 1,8 трлн гривен.

Об этом сообщает первая заместитель директора Prozorro.Продажи и руководитель Центра анализа публичных финансов и публичного управления в Киевской школе экономики (KSE) Дарья Рябкова.

"Сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны, по состоянию на 24 марта уже достигла $63 млрд или 1,8 трлн гривен. По сравнению с данными, обнародованными 17 марта, с учетом новых полученных, более уточненных данных по повреждениям (в результате чего отдельные статьи потерь было пересмотрено в сторону снижения), чистый рост составил $3,5 млрд", — пишет эксперт.

Таким образом, по расчетам KSE, с начала военной агрессии России, с 24 февраля, в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 4431 жилой дом, 92 завода/предприятия, 378 учебных заведений, 138 учреждений здравоохранения, 8 гражданских аэропортов и 10 военных аэродромов, 7 ТЭС/ГЭС.

Фото: facebook/darina.marchak

Отмечается, что присоединиться к работе по сбору информации и данных может каждый гражданин. Для этого все ставшие свидетелями разрушений могут добавить данные о повреждениях зданий, предприятий, дорог, других объектов на специальный портал damaged.in.ua, который запустили при поддержке Минэкономики и Офиса президента.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

Читайте также: