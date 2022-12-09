Разрушены больница и дома, погибли два человека: оккупанты снова обстреляли Херсон

Россияне терроризируют Херсон после освобождения.
Российские войска обстреляли Херсон и его пригороды. Снаряды попали в многоквартирные и частные дома. Под обстрелы попало и детское отделение клинической больницы.
Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.
В результате обстрела два человека погибли, количество раненых уточняется. По данным прокуратуры, обстрелы военные РФ, скорее всего, производили из ракетных систем залпового огня и артиллерии.
На местах происшествия происходят следственные действия, правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения российскими военными законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Напомним:
Поздним вечером 2 декабря российские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.
3 декабря стреляли по Херсонщине 46 раз, под поражением — жилищный фонд и инфраструктура города.
7 декабря российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон и освободившиеся территории области возвращаются к нормальной жизни. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе началась трансляция украинского телемарафона "Единые новости".
Читайте также:
- У Путина признали, что бомбят Херсон: как оправдываются на этот раз
- На временно оккупированной Херсонской области российские военные расстреляли семью
- Россияне в Херсонской области убили работников агрофирмы и девушку: их расстреляли, а затем взорвали дом
- Из артиллерии, танков, минометов: оккупанты 46 раз обстреляли Херсонщину