Разрушены больница и дома, погибли два человека: оккупанты снова обстреляли Херсон

Российские войска обстреляли Херсон и его пригороды. Снаряды попали в многоквартирные и частные дома. Под обстрелы попало и детское отделение клинической больницы.

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области.

В результате обстрела два человека погибли, количество раненых уточняется. По данным прокуратуры, обстрелы военные РФ, скорее всего, производили из ракетных систем залпового огня и артиллерии.

На местах происшествия происходят следственные действия, правоохранители начали уголовное производство по факту нарушения российскими военными законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Напомним:

Поздним вечером 2 декабря российские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.

3 декабря стреляли по Херсонщине 46 раз, под поражением — жилищный фонд и инфраструктура города.

7 декабря российские оккупанты 30 раз обстреляли территорию Херсонщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон и освободившиеся территории области возвращаются к нормальной жизни. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе началась трансляция украинского телемарафона "Единые новости".

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