Разрушены дома, из-под завалов достали женщину, еще 6 пострадали – последствия "прилета" в Днепре

В субботу утром, 26 ноября, в Днепре произошел "прилет". Мэр города Борис Филатов отметил, что, по предварительным данным, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали.

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко позже уточнил, что на данный момент известно о семи частично разрушенных частных домах. Взрыв вызвал пожар.

"Уже шесть пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу. Россияне попали по мирному кварталу", — говорится в сообщении.

Обстрелы Днепропетровщины

Российские захватчики продолжают ежедневные обстрелы населённых пунктов Украины. Под постоянным ударом находится Днепропетровская область.

Так, оккупанты в ночь на 26 ноября обстреливали Никопольский район на Днепропетровщине. Захватчики атаковали Марганец, Никополь и окрестные деревни. В течение ночи прилетело около 60 российских снарядов.

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