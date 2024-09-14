Разрушены мосты в Курской области: британская разведка обнародовала фотографии

Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм.

Украинские войска разрушили ряд мостов и понтонных переправ россиян в Курской области. Британская разведка показала новые спутниковые снимки.

Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).

"Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – говорится в сообщении.

В британской разведке показали фото уничтоженных ВСУ мостов на Курщине / Фото: twitter.com/DefenceHQ

В британской разведке показали фото уничтоженных ВСУ мостов на Курщине / Фото: twitter.com/DefenceHQ

В британской разведке показали фото уничтоженных ВСУ мостов на Курщине / Фото: twitter.com/DefenceHQ

В британской разведке показали фото уничтоженных ВСУ мостов на Курщине / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Напомним, ранее в Воздушных силах показали, как уничтожили мост в Курской области. Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как украинские пилоты бьют по вражеским опорным пунктам, а также логистическим центрам и путям поставки на Курском направлении.

Видео, как ВСУ уничтожают мост на Курщине!

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