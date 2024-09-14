Разрушены мосты в Курской области: британская разведка обнародовала фотографии

Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм.
Украинские войска разрушили ряд мостов и понтонных переправ россиян в Курской области. Британская разведка показала новые спутниковые снимки.
Об этом сообщает Минобороны Британии в X (Twitter).
"Украина продолжает препятствовать логистике России в Курской области серией ударов, разрушивших автомобильные и понтонные мосты через реку Сейм", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Воздушных силах показали, как уничтожили мост в Курской области. Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал, как украинские пилоты бьют по вражеским опорным пунктам, а также логистическим центрам и путям поставки на Курском направлении.