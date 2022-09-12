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Разрушены почти все дома и ни одного местного: как выглядят деоккупированные Уды на Харьковщине (фото)

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Разрушены почти все дома и ни одного местного: как выглядят деоккупированные Уды на Харьковщине (фото)

До начала полномасштабного вторжения РФ здесь проживало около 1,5 тыс. человек.

Украинские правоохранители проверили недавно освобожденное село Уды Золочевской громады на Харьковщине.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

До начала полномасштабного вторжения РФ здесь проживало около 1,5 тыс. человек. Теперь ни одного местного жителя в населенном пункте не осталось.

Уды значительно пострадали от действий военных РФ – почти у каждого здания есть следы разрушений и повреждений от взрывов вражеских бомб и снарядов.

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Во время обследования во дворе одного из домов была обнаружена противопехотная мина ПФМ-1 "Лепесток", обезвреженная взрывотехникой.

Правоохранители задокументировали повреждения для дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности.

© Отдел коммуникации полиции Харьковской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Харьковской области
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Напомним, что ВСУ подняли флаг Украины в еще одном селе на границе с РФ в Харьковской области.

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