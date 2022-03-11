Разрушены стадион и памятник архитектуры 19 века: Россия продолжает обстреливать Чернигов (фото)

В городе много пожаров.

В ночь на 11 марта враг продолжал наносить авиационные удары по городу Чернигов и подвергать его артиллерийским обстрелам. Разрушаются преимущественно гражданские здания и объекты социальной инфраструктуры. Разрушен стадион им. Ю. Гагарина. Поврежден здание юношеской библиотеки: дом Василия Тарновского, памятник архитектуры 19 века.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской военной областной администрации.

Тушат пожары и изымают взрывоопасные предметы

За последние сутки (с 10 по 11 марта) в области произошло 17 пожаров. Для ликвидации 10 пожаров привлекались подразделения ГУ ГСЧС. 2 человека погибло.

Всего с начала военных действий ликвидировано 163 пожара. Из них 121 возникли из-за обстрелов.

Группа пиротехнических работ в течение суток совершила 27 выездов. Выявлены, изъяты и вывезены 3 взрывоопасных предмета (2 артиллерийских снаряда и минометная мина).

Подразделения ГУ ГСЧС в области этих суток 8 раз привлекались для оказания помощи и проведения других работ, в том числе 4 раза — для разбора завалов разрушенных в результате обстрелов зданий. Из-под завалов высвобождены 4 травмированных и тела 4 погибших.

Всего с начала военных действий подразделения ГУ ГСЧС привлекались 45 раз.

Черниговская ОДА

Нет тепла и воды

По информации АО "Черниговоблэнерго", из-за боевых действий без электроснабжения остается 232 населенных пункта области. Восстановительные работы производятся по возможности.

В результате впечатления вражескими обстрелами объектов критической инфраструктуры в Чернигове по состоянию на 8 утра 11 марта отсутствует газо-, тепло-, водо- и электроснабжение на большей части территории города.

Напомним, российская армия обстреляла Нежин из "Ураганов", погибли и ранены.

Читайте также: Война России против Украины: день 16, текстовый онлайн всех событий