Разрушенные здания, отсутствие электричества и пищи: как выглядит первый освобожденный поселок на Луганщине (видео)

Защитники эвакуировали людей из поселка.
В Луганской области поселок Белогоровка стал первым освобожденним населенным пунктом. Из-за активных боевых действий здесь полностью разрушены почти все здания, нет электричества, газа и пищи.
Об этом сообщили в МВД.
В Луганской области поселок Белогоровка стал первым, которое освободили ВСУ от российских оккупантов. Участие в деоккупации принимали военнослужащие Нацгвардии Калиновского полка и военные Вооруженных сил Украины.
Из-за нападения России Белогоровка практически вся разрушена. Там нет электричества, газа и продуктов питания. После деоккупации населённого пункта украинские защитники эвакуировали оттуда местных жителей.
Освобождение Луганщины: что известно
31 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов. Их названия пока не разглашаются, поскольку там продолжаются стабилизационные мероприятия.
Также в Луганской области продолжаются ожесточенные бои в районе Сватового. Российские оккупанты принялись уничтожать мосты и активно проводить разведку.
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