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Разрушенные здания, отсутствие электричества и пищи: как выглядит первый освобожденный поселок на Луганщине (видео)

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Разрушенные здания, отсутствие электричества и пищи: как выглядит первый освобожденный поселок на Луганщине (видео)

Фото: Сергей Гайдай

Защитники эвакуировали людей из поселка.

В Луганской области поселок Белогоровка стал первым освобожденним населенным пунктом. Из-за активных боевых действий здесь полностью разрушены почти все здания, нет электричества, газа и пищи.

Об этом сообщили в МВД.

В Луганской области поселок Белогоровка стал первым, которое освободили ВСУ от российских оккупантов. Участие в деоккупации принимали военнослужащие Нацгвардии Калиновского полка и военные Вооруженных сил Украины.

Из-за нападения России Белогоровка практически вся разрушена. Там нет электричества, газа и продуктов питания. После деоккупации населённого пункта украинские защитники эвакуировали оттуда местных жителей.

Освобождение Луганщины: что известно

31 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов. Их названия пока не разглашаются, поскольку там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Также в Луганской области продолжаются ожесточенные бои в районе Сватового. Российские оккупанты принялись уничтожать мосты и активно проводить разведку.

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Война России против Украины
Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1053
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