"Разрушили их жилье и что-то обещают": Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум" (фото)

Россияне не оставляют попыток оккупировать Луганщину целиком и отчитаться об этом.
На псевдореферендум россияне призывают идти даже тех, кому негде зимовать.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
К примеру, в Сватовом высокопоставленные чиновники из РФ агитировали беженцев принять участие в псевдореферендуме. За это захватчики обещали "решить" все проблемные вопросы.
"Только когда? Люди несколько месяцев вынуждены жить на стадионе — не в домах, общежитиях или коммунальных учреждениях. На открытом спортивном объекте — за два месяца до начала отопительного периода. Возвращаться этим людям некуда — их жилье разрушил "русский мир", который теперь смотрит бездомным Луганщине в глаза и имеет совесть что-то обещать в обмен на голос", — заявил Гайдай.
По его словам, в Луганской области продолжаются постоянные бои. После довольно быстрого захвата Лисичанская враг не может преодолеть расстояние меньше плоскости этого города.
"Так, выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему покоряется после значительных потерь. Пытались оккупанты штурмовать близ Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донецкой области, которые расположены на границе с нашим регионом, — армия врага потерпела огненное поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух боях идут до сих пор", — добавил глава Луганской ОВА.
Гайдай добавил, что вблизи десяти городов и деревень россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары. Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением.
Напомним, россияне могут сменить приоритеты на Донбассе, чтобы ослабить давление ВСУ на юге.
Читайте также: