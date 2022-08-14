"Разрушили их жилье и что-то обещают": Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум" (фото)

Россияне не оставляют попыток оккупировать Луганщину целиком и отчитаться об этом.

На псевдореферендум россияне призывают идти даже тех, кому негде зимовать.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

К примеру, в Сватовом высокопоставленные чиновники из РФ агитировали беженцев принять участие в псевдореферендуме. За это захватчики обещали "решить" все проблемные вопросы.

"Только когда? Люди несколько месяцев вынуждены жить на стадионе — не в домах, общежитиях или коммунальных учреждениях. На открытом спортивном объекте — за два месяца до начала отопительного периода. Возвращаться этим людям некуда — их жилье разрушил "русский мир", который теперь смотрит бездомным Луганщине в глаза и имеет совесть что-то обещать в обмен на голос", — заявил Гайдай.

По его словам, в Луганской области продолжаются постоянные бои. После довольно быстрого захвата Лисичанская враг не может преодолеть расстояние меньше плоскости этого города.

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"Так, выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему покоряется после значительных потерь. Пытались оккупанты штурмовать близ Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донецкой области, которые расположены на границе с нашим регионом, — армия врага потерпела огненное поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух боях идут до сих пор", — добавил глава Луганской ОВА.

Гайдай добавил, что вблизи десяти городов и деревень россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары. Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением.

Последствия обстрелов армии РФ в Луганской области / Фото: Сергей Гайдай

Луганщина после обстрелов армии России / Фото: Сергей Гайдай

Напомним, россияне могут сменить приоритеты на Донбассе, чтобы ослабить давление ВСУ на юге.

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