Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Разрушили их жилье и что-то обещают": Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум" (фото)

Дата публикации
Просмотры
445
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Разрушили их жилье и что-то обещают": Гайдай рассказал, как оккупанты пытаются заманить луганчан на "референдум" (фото)

Фото: Сергей Гайдай

Россияне не оставляют попыток оккупировать Луганщину целиком и отчитаться об этом.

На псевдореферендум россияне призывают идти даже тех, кому негде зимовать.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

К примеру, в Сватовом высокопоставленные чиновники из РФ агитировали беженцев принять участие в псевдореферендуме. За это захватчики обещали "решить" все проблемные вопросы.

"Только когда? Люди несколько месяцев вынуждены жить на стадионе — не в домах, общежитиях или коммунальных учреждениях. На открытом спортивном объекте — за два месяца до начала отопительного периода. Возвращаться этим людям некуда — их жилье разрушил "русский мир", который теперь смотрит бездомным Луганщине в глаза и имеет совесть что-то обещать в обмен на голос", — заявил Гайдай.

По его словам, в Луганской области продолжаются постоянные бои. После довольно быстрого захвата Лисичанская враг не может преодолеть расстояние меньше плоскости этого города.

"Так, выжигает землю вокруг, но каждый последующий километр ему покоряется после значительных потерь. Пытались оккупанты штурмовать близ Спорного и Серебрянки, населенных пунктов Донецкой области, которые расположены на границе с нашим регионом, — армия врага потерпела огненное поражение от наших Вооруженных сил и отступила. Как и после еще семи попыток штурма с разных сторон. На двух боях идут до сих пор", — добавил глава Луганской ОВА.

Гайдай добавил, что вблизи десяти городов и деревень россияне атаковали с воздуха, зафиксированы ракетные удары. Только за последнюю ночь артиллерийские подразделения врага 15 раз обстреливали населенные пункты ствольным и реактивным вооружением.

Последствия обстрелов армии РФ в Луганской области / © Сергей Гайдай
Последствия обстрелов армии РФ в Луганской области / Фото: Сергей Гайдай
Луганщина после обстрелов армии России / © Сергей Гайдай
Луганщина после обстрелов армии России / Фото: Сергей Гайдай

Напомним, россияне могут сменить приоритеты на Донбассе, чтобы ослабить давление ВСУ на юге.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
445
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация