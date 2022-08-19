"Разрушили планы оккупантов": на Херсонщине украинские военные нанесли еще один удар по Каховскому мосту

Херсонщина находится под огненным контролем украинской армии. Поэтому ВСУ снова попали в Каховский мост.
В Херсонской области украинские военные нанесли удар по Каховскому мосту.
Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.
“Оперативное командование “Південь” официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост. Ждем "открытие" Антоновского, о котором нам рассказывают россияне", — подчеркнул Сергей Хлань.
Напомним, что Эрдоган и Гуттереш привезли Зеленскому тайные требования Путина.
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