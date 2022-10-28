Разрушили жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи: оккупанты в который раз массированно обстреляли Днепропетровщину

На Днепропетровщине полиция документирует преступления российской армии, которая в очередной раз обстреляла Никопольский район.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольский район на Днепропетровщине. Полиция документирует военные преступления рашистов.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как сообщается, оккупанты в течение минувших суток обстреляли из различных реактивных систем залпового огня Никополь, Марганецкую и Красногригорьевскую территориальные громады.

“В результате были повреждены и разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, садовые домики. Осколками от снарядов изуродованы и разрушены стены, окна, крыши, заборы. Из-за обстрелов произошло возгорание дома, повреждения получили линии электросетей. На местах попадания работают следователи, взрывотехники и криминалисты”, — рассказали в Нацполиции области.

Напомним, что в Днепре упал уровень воды в реке, из-за чего всплыл старый заброшенный пароход.

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