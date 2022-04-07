"Разрушительные санкции могут остановить войну": Ермак о решении, чтобы остановить Путина

Речь идет, в частности, о газовом и нефтяном эмбарго.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что необходимо сделать западным партнерам для прекращения войны в Украине.
Об этом он написал в Telegram.
"Я всегда повторяю в общении с нашими западными партнерами, что разрушительные санкции могут остановить войну. Президент Украины и его команда в вопросе санкций – максималисты", — отметил он.
Андрей Ермак назвал шаги, разрушающие российскую экономику:
- отключение всех российских банков от мировой финансовой системы, а не только попавших под санкции, в том числе "Газпромбанк";
- полное закрытие портов демократического мира для российских судов;
- нефтяное эмбарго в любом формате. Полный запрет торговли российской нефтью или запрет перечислять в Россию деньги за поставленную нефть;
– газовое эмбарго также должно стать неизбежным. Евросоюз должен начать реально сокращать покупку российского газа.
"Это жизненно необходимо для них. Поэтому, чем быстрее это начнется – тем меньше будут потери стран Евросоюза в результате дальнейшей агрессии россии, которая может затронуть Европу".
– западные лидеры должны найти правильные слова, чтобы побуждать западные компании выходить из РФ;
– нам требуется максимальное ограничение транспортного сообщения с Россией, максимальное ограничение российского экспорта. Потребуются максимальные визовые ограничения для граждан России.
Напомним, Кулеба рассказал, что необходимо сделать, чтобы остановить Путина.
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