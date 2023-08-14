Разрушительный обстрел Одессы: журналисты установили фамилии причастных российских офицеров

Террористические удары были нанесены ракетами типа "Оникс" из временно оккупированного Севастополя.
Украинские журналисты идентифицировали военных преступников из российской оккупационной армии, являвшихся виновниками гибели и ранений мирных жителей Одессы во время ракетных обстрелов 23 июля.
Об этом говорится на YouTube-канале "Телевидение Торонто".
Учитывая, что террористический удар был нанесен ракетами типа "Оникс" с территории временно оккупированного Севастополя, журналисты определили, из какой именно установки бомбардировали Одессу.
"В Севастополе "Ониксы" выпускают только из берегового ракетного комплекса "Бастион". Он только на вооружении у 15-й отдельной бригады береговой обороны. Ее создали сразу после оккупации Крыма на базе воинской части, которая ранее находилась в Дагестане", — говорится. в сюжете.
С 2020 года 15-ю отдельную бригаду береговой охраны, на вооружении которой находятся дивизионы "Бастион", возглавляет Алексей Щербак.
Кстати, его жена Галина также находится в рядах российской армии, очень активна в соцсетях и публикует множество постов о "счастливой семейной жизни".
Также участие в обстреле мог участвовать командир дивизиона "Бастион" Александр Мямлин. Известно, что он вместе с женой и дочерью приехал в Крым из Краснодарского края сразу после оккупации.
"При обстреле Одессы и Одесской области оккупанты запустили более семи десятков ракет, а также около ста дронов "Шахед". Это акты военных преступлений, удары по гражданской инфраструктуре... рано или поздно все они будут отвечать за свои преступления", — отметил автор ролика.
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