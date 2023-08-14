Разрушительный обстрел Одессы: журналисты установили фамилии причастных российских офицеров

Украинские журналисты идентифицировали военных преступников из российской оккупационной армии, являвшихся виновниками гибели и ранений мирных жителей Одессы во время ракетных обстрелов 23 июля.

Об этом говорится на YouTube-канале "Телевидение Торонто".

Учитывая, что террористический удар был нанесен ракетами типа "Оникс" с территории временно оккупированного Севастополя, журналисты определили, из какой именно установки бомбардировали Одессу.

"В Севастополе "Ониксы" выпускают только из берегового ракетного комплекса "Бастион". Он только на вооружении у 15-й отдельной бригады береговой обороны. Ее создали сразу после оккупации Крыма на базе воинской части, которая ранее находилась в Дагестане", — говорится. в сюжете.

С 2020 года 15-ю отдельную бригаду береговой охраны, на вооружении которой находятся дивизионы "Бастион", возглавляет Алексей Щербак.

Командир 15-й отдельной бригады береговой обороны Алексей Щербак / Фото: скриншот с видео

Кстати, его жена Галина также находится в рядах российской армии, очень активна в соцсетях и публикует множество постов о "счастливой семейной жизни".

Также участие в обстреле мог участвовать командир дивизиона "Бастион" Александр Мямлин. Известно, что он вместе с женой и дочерью приехал в Крым из Краснодарского края сразу после оккупации.

Командир дивизиона "Бастион" Александр Мямлин / Фото: скриншот с видео

"При обстреле Одессы и Одесской области оккупанты запустили более семи десятков ракет, а также около ста дронов "Шахед". Это акты военных преступлений, удары по гражданской инфраструктуре... рано или поздно все они будут отвечать за свои преступления", — отметил автор ролика.

Напомним, что в ночь на 23 июля российские войска нанесли наибольший удар по историческому центру Одессы . Россияне попали в гражданскую инфраструктуру, жилые дома и разрушили крупнейший православный храм юга Украины – Спасо-Преображенский кафедральный собор.

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