Бывший сенатор США и полковник армии Ричард Блэк продвигает кремлевский нарратив и подыгрывает России.
Об этом пишут в пресс-службе центра противодействия дезинформации.
Как сообщается, на днях несколько англоязычных изданий опубликовали с Блэком интервью. В них экс-сенатор США рассказывает о России, которая не может позволить себе проиграть войну с Украиной.
По его словам, поражение будет означать, что "НАТО без помех продвинется к границам с РФ".
"Интересно, что эксперт не упомянул о Финляндии и Швеции, граничащих с Россией, и которые именно из-за агрессии соседа решили стать членами Альянса. В последние три месяца во всех своих интервью Блэк отмечал, что у него "разрывается сердце, когда он видит видео, где украинские силы преступно убивают российских парней", — отметили в центре противодействия дезинформации.
Там также подчеркнули, что такие заявления бывшего сенатора – элемент информационно-психологической операции врага, который пытается убедить Запад в тщетности помощи Украине.
Напомним, что самопровозглашенная "власть" Запорожья заявила, что область "должна войти в состав России".
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