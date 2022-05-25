"Разрывается сердце, когда видит, как убивают российских парней": экс-сенатор США поддерживает агрессию РФ и продвигает ее нарративы

"Разрывается сердце, когда видит, как убивают российских парней": экс-сенатор США поддерживает агрессию РФ и продвигает ее нарративы

Бывший сенатор США и полковник армии Ричард Блэк продвигает кремлевский нарратив и подыгрывает России.

Об этом пишут в пресс-службе центра противодействия дезинформации.

Как сообщается, на днях несколько англоязычных изданий опубликовали с Блэком интервью. В них экс-сенатор США рассказывает о России, которая не может позволить себе проиграть войну с Украиной.

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По его словам, поражение будет означать, что "НАТО без помех продвинется к границам с РФ".

"Интересно, что эксперт не упомянул о Финляндии и Швеции, граничащих с Россией, и которые именно из-за агрессии соседа решили стать членами Альянса. В последние три месяца во всех своих интервью Блэк отмечал, что у него "разрывается сердце, когда он видит видео, где украинские силы преступно убивают российских парней", — отметили в центре противодействия дезинформации.

Там также подчеркнули, что такие заявления бывшего сенатора – элемент информационно-психологической операции врага, который пытается убедить Запад в тщетности помощи Украине.

Напомним, что самопровозглашенная "власть" Запорожья заявила, что область "должна войти в состав России".

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