Forbes напоминает, что на подготовку и оснащение 155-ти бригады Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов.

Новую скандальную 155-ю механизированную бригаду могут прикомандировать к более опытным подразделениям, защищающим Покровск.

Об этом говорится в статье Forbes.

По информации издания 59-я бригада, защищающая Покровск, может получить некоторые роты и батальоны из 155-й механизированной бригады, в которой используются танки Leopard 2A4.

"155-я механизированная бригада начала прибывать в Покровск в конце прошлого месяца. Но уже распадается на фоне краха руководства и широкого дезертирства рядовых войск", — говорится в статье.

Forbes напоминает, что на подготовку и оснащение 155-ти бригады Украина, Франция и Польша потратили месяцы и миллионы долларов.

По мнению украинского военного корреспондента Юрия Бутусова, это, пожалуй, самый умный способ извлечь максимум пользы от плохой ситуации. В старых бригадах "остро не хватает людей в пехоте, поэтому они не могут держать широкую полосу, но есть опытные подразделения, штабы, командный состав, которые могут быстро научить и привести мобилизованных к боеспособности".

"Если 59-я моторизованная бригада и все войска и техника, которые она может получить от 155-й механизированной, не смогут остановить россиян, гарнизон в Покровске в скором времени может оказаться в частичном окружении. Это было бы зловещим событием для украинцев в том, что становится первой большой битвой 2025 года", – отмечают в издании.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал о ненадлежащем формировании новой 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая воюет под Покровском.

Он утверждает, что во время учения во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

Позже Бутусов сообщил, что ГБР расследует обстоятельства формирования 155 ОМБр "Анна Киевская" и массовое СЗЧ.

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