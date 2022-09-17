"Разве что не делают мыло из людей и абажуры из кожи": Зеленский рассказал о зверствах захватчиков в Украине

Сегодня в нескольких украинских городах должны были отмечаться их дни – дни города. В частности, в Херсоне и Бердянске, которые пока что остаются под контролем оккупантов. Пока что. Какие бы силы оккупанты ни тратили на них, что бы они там ни рассказывали, наш Херсон и наш Бердянск ни минуты не теряли своей украинской души, ни минуты не теряли веры в Украину. И ни минуты мы о них не забываем и обязательно вернемся.

Об этом заявил президент Украины в вечернем видеообращении 17 сентября.

"Так же, как Киевщину, Черниговщину и Сумщину, так же, как теперь Харьковщину, мы освободим и другие области, всю нашу землю. Везде, где есть Украина, будет наш флаг и нигде не останется этого зверства — рашизма, повторяющего те зверства, которые совершали нацисты", — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что российские захватчики "разве что не делают мыло из людей, не делают абажуры из кожи".

"Масштаб не на всю Европу... Но принцип тот же. Лагеря, где собирают людей, чтобы убить. Депортации. Сожженные города и села, уничтожены полностью — ничего не остается живого после рашизма. Ракетный террор. Массовые захоронения. Піточные. Самые жестокие издевательства над еще живыми людьми. И безграничная, ничем не прикрытая ненависть, которой они оправдывают эту войну, которую они и начали", — подытожил он.

Напомним, под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.

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