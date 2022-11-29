"Разве можно нас испугать?": Игнат прокомментировал вероятную новую массированную ракетную атаку РФ

Украинцев на фоне сообщений о возможном новом ударе РФ призывают не паниковать, а реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать те меры безопасности, о которых говорят власти. Украинские защитники готовы дать отпор атаке врага.

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 29 ноября.

Он отметил, что эта война и украинцам нужно "воспринимать все как есть, без преувеличений, без умалений", и готовиться к возможным атакам РФ или провокациям.

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"Хочу напомнить, что самое страшное мы пережили в феврале-марте, когда сотни ракет летели нам на головы фактически каждый день, когда летала российская авиация… Разве можно нас испугать еще чем-то? Происходит терроризм – где-то больше применяют ракет, где-то меньше... Наши войска готовы, ракеты заряжены, будем реагировать, сбивать, как всегда делаем. Безусловно, и гражданам нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги и реагировать на то, что говорят органы власти, которые просят все-таки соблюдать те меры безопасности, которые существуют сегодня для нашей страны", — сказал Игнат.

По его словам, до октября не было таких массированных атак, как в последнее время, потому что оккупанты планировали несколькими ударами нанести блекаут в Украине и накапливали ракеты.

"Была определенная пауза. Очевидно, противник накапливал то, что уже потратил на войну. Он бил этими ракетами по войскам, другим военным объектам, по составам, командным пунктам и так далее. То есть было тратилось ракет много в течение 8 месяцев", — объяснил Игнат.

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В то же время, он отметил, что Украине помогают цивилизованные страны мира не только вооружением, а прилагают усилия для восстановления разрушенной россиянами энергетической системы. Вместо этого оккупанты все чаще используют ракеты советских времен, потому что высокоточных ракет в РФ осталось не так много.

"Но расслабляться не нужно. Понятно, что они производят их (ракеты – ред.) еще. Могут пополнять эти запасы. Поэтому задача Воздушных сил – отбивать эту воздушную агрессию, а людей – сохранять спокойствие и верить в ВСУ. Будем делать все для того., чтобы уничтожать врага как на небе, так и на земле", — добавил спикер Командования Воздушных сил ВСУ.

Напомним, аналитики американского Института изучения войны указывают на то, что российские оккупанты готовятся нанести новые ракетные удары по Украине в ближайшее время. Впрочем, цель таких действий – продолжение последних темпов обстрелов, а не на их эскалацию.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 27 ноября предупредил, что текущая неделя может быть такой же сложной в плане ракетных обстрелов. Он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В результате коварных обстрелов россиянами критической инфраструктуры Украины в регионах наблюдается сложная ситуация с электроснабжением, в последнее время украинцев предупреждают о возможном блекауте.

Для поддержки людей после массированных атак РФ власти оперативно развернули "Пункты незламності" в регионах Украины. У них безопасно, там можно погреться, выпить чаю, зарядить телефоны. ТСН.ua собрал адреса "Пунктов незламності" в регионах Украины.

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