Разведчикам на передовую передали 1000 комплектов специального снаряжения на 2,5 млн долларов

Главное управление разведки Украины получило 1000 комплектов специального снаряжения, куда входит бронежилет, каска и прибор ночного видения. Передала комплекты компания "Метинвест".

"Эти наборы направят в спецподразделения в горячие точки на передовой. Это и восток, и юг. Там они сейчас очень нужны, потому что бронежилеты — это расходный материал и нуждаются в постоянном пополнении. Очень хорошо, что такое пополнение есть. Принципиально важно, что работа "Метинвест" в этом плане носит системный характер. Эта партия — 1000 бронежилетов, это большая партия", — рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.



Необходимое оборудование компания закупила у Израиля, использующего его для снаряжения своих спецподразделений.



"Сейчас есть дефицит качественного снаряжения. Мы искали в разных странах мира. Привезли 1000 бронежилетов с плитами, 1000 приборов ночного видения. И 1000 шлемов. Это 2,5 миллиона долларов. Это — инициатива акционера, ведь его позиция — помогать армии, ВСУ любым способом, чтобы мы вместе шли к нашей победе и выгнали из страны оккупантов", — объяснил Александр Водовиз, руководитель проектного офиса генерального директора "Метинвест".



Как известно, компания "Метинвест" направила на помощь Украине и украинцам уже более 1,2 млрд грн. На эти деньги закупаются и производятся бронежилеты, каски и аптечки, тепловизоры и дроны для бойцов, оказывается гуманитарная помощь переселенцам из горячих точек, производятся противотанковые ежи и закупаются автомобили для ВСУ и ТРО.

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