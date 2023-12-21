Разведчики получили уникальный беспилотный комплекс: в чем его особенность (фото)

Подразделение аэроразведки Главного управления разведки Министерства обороны Украины получило от Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" высокотехнологичный беспилотный комплекс PD-2.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Комплекс состоит из двух самолетов и оснащенной собственным питанием и связью наземной станции управления, которая интегрирована в микроавтобус высокой проходимости. Это позволяет значительно быстрее разворачивать и сворачивать БпАК, а еще дает возможность быстро менять местоположение, что в прямом смысле спасает жизнь операторов от вражеских контрударов», — говорится в сообщении.

Беспилотный комплекс PD-2 / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Беспилотный комплекс PD-2 / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

PD-2 ― украинская высокотехнологичная и надежная система, и разведчики ею очень радуются: с помощью комплекса можно работать на серьезной глубине, снабжать артиллеристов координатами целей и корректировать их огонь.

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«Самое главное в этом комплексе – его способность работать в условиях активного подавления средствами РЭБ. А еще он способен проводить разведку на расстоянии более 100 км. Во время обороны Киева мы летали на аналогичном комплексе в 95 км от точки старта. И в воздухе он может находиться более 5 часов: это означает, что PD-2 за один полет может закрыть потребности не одного артиллерийского расчета», — сказал Рубен, командир разведывательного подразделения ГУР МО Украины.

Беспилотный комплекс PD-2 / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Беспилотный комплекс PD-2 / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

“В нашей группе мы никогда не считали уничтоженные цели. Это не соревнование — просто огромное желание их сжечь”, — добавил Ози, который уже 8 лет служит аэроразведчиком.

Беспилотный комплекс PD-2 / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

БпАК PD-2, который поможет сжечь еще больше вражеской техники, приобретен волонтерами за 25 709 801,13 грн донатов благотворителей.

Напомним, украинские разведчики получили две ракетные системы Sivalka VM-5. Установки военным передали волонтеры Василий Байдак и Влада Сивак.

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