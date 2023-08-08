Разведчики тестируют на фронте новый украинский беспилотник: что известно

Украинские разведчики после тыловых испытаний тестируют новый украинский беспилотник БПЛА SpyGun.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Беспилотник SpyGun предназначен для глубинной разведки, но при необходимости его можно использовать и для корректировки огня.



БПЛА создали украинские инженеры и проектировщики по инициативе предпринимателя и волонтера Юрия Голика и теннисиста, а ныне военнослужащего ВСУ Сергея Стаховского.

"Комплекс состоит из двух БПЛА и наземной станции управления. Благодаря современной системе радиоуправления с высоким уровнем защиты от помех РЭБ самолет-разведчик способен работать на дальности до 50 км", — говорится в сообщении.

Кроме того, беспилотник оборудован системой автоматического возврата к точке взлета, а высокие аэродинамические характеристики позволяют пленировать выбранным маршрутом с выключенным двигателем, экономя заряд аккумулятора.

Отметим:

Время полета без посадки — 120-160 мин.

Максимальная высота полета — 1500 м.

Рабочая высота — 500-600 м.

Скорость — 90 км/ч.

Камеры ― курсовая онлайн и GoPro.

Напомним, скорый в производстве с простым дизайном корпуса, что придает «Шпиону» незаметности в небе во время работы.

Кроме того, украинские военные активно используют боевые каяки, которые приобщаются к выполнению специфических задач на войне.

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