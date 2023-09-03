Разведчики уничтожили "глаза" оккупантов — наблюдательный комплекс на севере (видео)

Военные уничтожили российский наблюдательный комплекс на одной из позиций.

Украинские разведчики с помощью дрона уничтожили на северном направлении вражеский наблюдательный комплекс "Аванпост", который в России называют "надежным стражем границ".

Видео удачной работы показала пресс-служба ГУР.

Там отметили, что такие комплексы оккупанты используют для контроля за границей, территорией важных объектов и для ведения разведки. Оптика, оборудованная "Аванпостом", позволяет распознавать человека на расстоянии до 10 километров в дневное время и до 4 километров в ночное.

Наблюдательный пункт оснащен автономной системой питания, радиолокатором, ретранслятором связи, а также сервером для фиксации данных.

"Этот комплекс немного мешал Силам безопасности и обороны Украины на северном направлении, поэтому из "надежного стража" московии его превратили в безнадежного", — говорится в сообщении.

Напомним, британский генерал спрогнозировал, в каком году закончится война в Украине и при каких условиях.

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