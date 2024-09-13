Разведчики уничтожили в Черном море враждебный Су-30СМ: я это повлияло на ситуацию в небе

Больше всего вражеских самолетов – над западным побережьем Крыма.

На днях украинские разведчики уничтожили в акватории Черного моря российский боевой самолет Су-30СМ, стоимость которого оценивается в 50 млн долларов.

Как это повлияет на ситуацию в море, рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Такие выводы я не готов делать, озвучивать… Но здесь нужно отметить, что, к сожалению, в воздушном пространстве над акваторией Черного моря российская авиация присутствует на постоянной основе. И не могу сказать, что чувствуют себя там уверенно, но количество самолетов вылета значительно", – сказал спикер.

По его словам, в основном это касается как раз западного побережья Крыма.

"То есть это ближе к нам…, и также касается южного побережья Крыма. Там в какой-то момент эта ситуация должна измениться, так же как она изменилась с присутствием российских кораблей в Черном море. Но пока еще забегать вперед и говорить за какие-то изменения обстановки на таком уровне я не могу", — добавил военный.

Как сообщалось, 11 сентября украинские разведчики уничтожили в Черном море враждебный Су-30СМ. Стоимость судна около 50 млн. дол.

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