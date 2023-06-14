Разведка боем или контрнаступление: военный эксперт рассказал, что сейчас происходит на юге

По мнению Коваленко, Украина еще не задействовала основные резервы, подготовленные для контрнаступления.
Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что сейчас Вооруженные силы проводят на юге разведку боем. О широкомасштабном наступлении пока речь не идет.
Такое мнение Коваленко выразил эфире Эспрессо.
По его словам, Украина еще не задействовала основные резервы, подготовленные для контрнаступления.
"То, что мы видим — в первую очередь, разведка боем, оперативная разведка, глубинная разведка. Это не полноценное использование тех сил, которые сейчас собраны для основного удара. Это раздражает российское командование. Почти все действия на юге происходят в так называемой полосе обеспечение. Это фактически первая линия обороны из трех, которые построили российские кафиры. Эта полоса наиболее насыщена мино-фугасными элементами, там минные поля", — отметил он.
Как пояснил Коваленко, разведка боем необходима, чтобы выявлять ранее неизвестные позиции артиллерии, склады с боеприпасами, командные пункты, пункты управления врага. А также для прощупывания первой линии и поиска слабых мест.
"С этим всем Силы обороны полноценно справились Силы обороны Украины", – уверен он.
Наступление ВСУ: последние новости
В Генштабе ВСУ утром 14 июня, за последние трое суток во время наступательных действий украинская армия продвинулась от 200 м до 1,4 км и деоккупировали около 3 кв. км захваченной россиянами территории.
В Минобороны Украины отчитались, что по состоянию на 14 июня на Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, которое было освобождено украинскими войсками. На Мариупольском направлении боевые действия проходят в районах Новоданиловки и Новопокровска.
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