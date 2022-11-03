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Разведка Британии: армия РФ теряет более 40 единиц бронетехники ежедневно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Разведка Британии: армия РФ теряет более 40 единиц бронетехники ежедневно

Фото: Associated Press

Русским солдатам приходится и служить в старых боевых машинах пехоты.

В середине октября потери российской армии в бронетехнике достигли более 40 единиц в день. Это количество – примерно эквивалентно боеспособности батальона.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Российские военные, вероятно, недовольны тем, что вынуждены служить в старых боевых машинах пехоты. Их оккупанты называют алюминиевыми банками.

"Бронетанковые части и артиллерия занимают центральное место в способе ведения войны России; войска в Украине сейчас испытывают проблемы из-за трудностей с поиском как артиллерийских боеприпасов, так и достаточной исправной бронетехники на замену", — говорится в сообщении.

В последние недели Российская Федерация получила по меньшей мере 100 дополнительных танков и боевых машин пехоты из беларуских запасов.

Как сообщалось, президент-диктатор Владимир Путин призывает создать конкурентную военную промышленность. Впрочем, его призывы далеки от реальности. Кроме того, они диссонируют с сообщениями о закупке вооружения у Ирана и Северной Кореи.

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Дата публикации
Просмотры
1604
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