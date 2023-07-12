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Разведка Британии нашла подтверждение версии об устранении Суровикина после бунта Пригожина

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Разведка Британии нашла подтверждение версии об устранении Суровикина после бунта Пригожина

Разведка Британии нашла подтверждение версии об устранении Сергея Суровикина. / Фото: Associated Press

Недавно заместитель Сергея Суровикина выступил с публичным докладом.

Российский генерал Сергей Суровикин исчез из публичного пространства после мятежа ЧВК "Вагнера" во главе с предводителем Евгением Пригожиным, вместо него показали его заместителя Виктора Афзалова.

Об этом говорится в ежедневном отчете министерства Великобритании.

Там отметили, что 10 июля начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов впервые выступил на телевидении после неудачного мятежа наемников "Вагнера" 24 июня. В разведке Британии заметили, как начальник штаба ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов информировал Герасимова по видеосвязи.

Несмотря на то, что Афзалов, заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами России генерала Сергея Суровикина, занимает должность не менее четырех лет, это было его первое появление на публике вместе с Герасимовым.

"Увеличение популярности Афзалова у общественности, в то время как местонахождение Суровикина остается неясным, прибавляет дополнительный вес гипотезе о том, что Суровикин был отстранен после мятежа", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 июня Евгений Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в Москву. Однако впоследствии Пригожин заявил, что ему удалось договориться с руководством РФ и "не допустить кровопролития".

После длительной паузы по поводу мятежа "вагнеровцев" министр обороны России Сергей Шойгу лишь спустя более недели впервые прокомментировал ситуацию.

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Дата публикации
Просмотры
1540
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