Разведка Британии назвала фактор, замедляющий контрнаступление ВСУ

Подлесок, выросший на полях на юге Украины, может быть одним из факторов, замедляющих развитие боевых действий на этом участке фронта.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что пахотные земли в зоне боевых действий были оставлены. Возврат сорняков и кустарников ускоряется в условиях теплого и влажного лета.

По данным британской разведки, дополнительное укрытие помогает замаскировать российские оборонные позиции и усложняет обезвреживание оборонных минных полей.

"Хотя подлесок также может служить прикрытием для небольших потайных атак пехоты, в результате обеим сторонам становится труднее продвигаться вперед", — отмечают в британской разведке.

Как сообщалось, российские войска контратаковали ВСУ на юге, чтобы вернуть ранее утраченное положение. Украинские войска на южном фронте отразили контратаки врага. Российская армия несет значительные потери, также осуществляет перемещение подразделений и применяет резервы.

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