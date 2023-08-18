Разведка Британии назвала главную цель россиян на оккупированных территориях

Армия РФ пытается стереть национальную идентичность украинцев на оккупированных территориях.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии в Twitter.

Как отмечают британские разведчики , в школах и СМИ навязывается кремлевская пропаганда. 15 августа первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко отправился в Донецк на оккупированном Россией востоке Украины, чтобы посетить школы и проверить их интеграцию в российскую систему образования.

"1 сентября 2023 для школ оккупированных регионов Украины и всей Российской Федерации будет выпущен новый учебник по истории России. В книге хвастается так называемая "специальная военная операция" и описывается Украина как ультратеррористическое государство", — говорится в сообщении.

В разведке говорят, что цель России – создать прокремлевское информационное пространство на оккупированных регионах, чтобы взорвать украинскую национальную идентичность.

Кроме того, россияне готовятся отправить на захваченные территории своих наблюдателей, которые будут ходить по домам и заставлять подростков брать паспорт РФ.

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