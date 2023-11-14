Разведка Британии назвала ключевой фактор, который повлияет на эффективность армии РФ зимой

РФ готовится к усилению атак в период холодов

Одним из ключевых факторов операционной эффективности страны-агрессорки в период холодов станет доступ России к усовершенствованным высокоточным боеприпасам.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Как отмечают британские аналитики, РФ добилась успеха в использовании 152-мм артиллерийских боеприпасов с лазерным наведением Краснополь-М2. В частности, она улучшила их характеристики в плохих погодных условиях.

Эти боеприпасы оккупанты будут использовать для точной нацеливания на украинские боевые машины.

"Российская оборонная промышленность не производит достаточно обычных боеприпасов, а планируемое увеличение производства снарядов Краснополь является попыткой страны-агрессорки эффективнее использовать свои производственные мощности", — говорится в сообщении.

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Кроме того, РФ пытается сократить время лазерного обнаружения целей.

"Британская разведка сообщает, что российские оккупанты используют беспилотники для обозначения целей, направляя на них лазерный луч, однако низкая облачность была ключевым ограничительным фактором в производительности Краснополя, поскольку его лазерный детектор не успевает обнаружить лазерную энергию и маневрировать для удара", — Великобритании.

Ранее мы сообщали, что в течение последних двух недель российские войска очень плотно атакуют на Бахмутском направлении по всей линии. На этой линии фронта есть два отрезка, где враг очень плотно идет в атаку. Это район Берховки, Хромово в сторону Богдановки.

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