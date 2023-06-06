Разведка Британии назвала ключевой фактор в войне в ближайшее время

За последние 48 часов произошло значительное усиление боевых действий на многих участках фронта.

В разведке Британии заявили об интенсификации боевых действий на многих участках фронта, кроме того, на ход войны будет влиять максимизация вражды между группой ПВК "Вагнер" и Минобороны РФ.

Об этом говорится в новом обзоре Минобороны Британии.

Как отмечают в разведке, за последние 48 часов произошло значительное усиление боевых действий на многих участках фронта, в том числе там, где последние месяцы были относительно тихо.

Между тем, руководство между главой "вагнеровцев" Пригожиным и Министерством обороны России достигло беспрецедентного уровня.

"Большинство сил Вагнера выведены из Бахмута. Поскольку в России не хватает резервных подразделений, то, насколько "Вагнер" будет подчиняться МО, станет ключевым фактором в конфликте в течение следующих недель" — говорится в обзоре.

Пригожин заявил, что армия намеренно применила летальные средства против подразделений "Вагнера".

Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на предложение легиона "Свобода России" передать российскому подполковнику Роману Винивитину, которого задержали "вагнеровцы", в обмен на российских военных, взятых в плен на Белгородщине.

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