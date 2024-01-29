Разведка Британии назвала количество уничтоженной в Украине бронетехники россиян

С начала полномасштабной войны Сухопутные войска страны-агрессорки РФ потеряли в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других боевых бронированных машин.

Об этом говорится в новом отчете Великобритании в Twitter.

Отмечается, что это примерно на 40% меньше техники, чем в 2022 году.

"Вероятно вероятно, что снижение темпов уничтожения бронетехники произошло из-за все более позиционного характера конфликта в 2023 году, а также из-за того, что Россия провела значительную часть года в оборонной позиции", — говорится в сообщении.

После того, как РФ активизировала наступление на востоке Украины, потери российской бронетехники увеличились. Несмотря на то, что россияне незначительно продвинулись, они потеряли до 365 танков и 700 бронемашин.

"Однако Россия, вероятно, сможет производить не менее 100 танков в месяц и следовательно сохранит способность восполнять боевые потери и продолжать этот уровень наступательной активности в ближайшем будущем", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 74 боевых столкновения.

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