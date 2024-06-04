Разведка Британии назвала направление, где армия РФ сосредотачивает основные усилия

Российская оккупационная армия сосредотачивает основные усилия на Авдеевско-Покровском направлении. На этом участке фронта на Донбассе захватчики получили незначительные успехи, но понесли при этом большие потери.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

По информации британской разведки, в этом направлении в течение последних 72 часов наблюдался высокий уровень оперативной активности оккупационной армии. Россияне добились незначительных успехов в северной части этого сектора в направлении сел Сокол и Евгеньевка. На параллельной оси примерно на 3 км южнее русские войска, вероятно, приближаются к окрестностям села Новоселовка Первая.

В Минобороны Британии отмечают, что россияне не добились значительных успехов, несмотря на интенсивные обстрелы украинских позиций к западу от села Нетайлово вдоль трассы Е50. Кроме того, российские атаки на село Невельское были отражены. Разведчики отмечают, что вероятно село остается под контролем Украины.

"В течение следующей недели этот сектор, вероятно, будет оставаться зоной значительного оперативного внимания, поскольку российские войска постараются сохранить оперативный темп, несмотря на значительные потери", — говорится в сообщении.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что Вооруженные силы вернули утраченные позиции в Волчанске — северо-восточнее Харькова. В частности, речь идет о положении вдоль улицы Духовной в центре города.

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