Разведка Британии назвала основной способ пополнения российской армии новобранцами

Регулярный набор по контракту станет главным источником пополнения армии Российской Федерации. В то время как в начале полномасштабной войны Кремль вербовал заключенных на короткий срок.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Расследование российской службы ВВС показало, что с сентября 2023 года российские военные прекратили набор заключенных по краткосрочным контрактам. о частичной мобилизации в сентябре 2022 года", — отмечают британские разведчики.

Отмечается, что краткосрочные контракты с заключенными вызвали некоторую общественную полемику в РФ. Особенно по поводу повторных преступлений вернувшихся с войны заключенных, а также относительно короткой службы заключенных по сравнению с мобилизованными на неопределенный срок резервистами.

"Вероятно, что краткосрочная вербовка заключенных была ответом на проблемы с набором в армию в начале войны. В 2023 году российское государство, скорее всего, обратилось к регулярному набору по контракту как к основному источнику новых военных кадров", — отмечают в ведомстве. .

Как сообщалось, Россия пытается расширить свое влияние на страны Африки и планирует разместить там военную базу. РФ набирает вооруженные силы, чтобы заменить наемников группы "Вагнер" по всему африканскому континенту.

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