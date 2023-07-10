Высокая смертность российских солдат на поле боя в Украине свидетельствует о ненадлежащей медицинской помощи. Отмечается, что до 50% смертей можно было бы предотвратить.

Об этом информирует Минобороны Британии в Twitter.

В разведке говорят, что кризис военного медицинского обеспечения привел к тому, что ежедневно поражаются около 400 человек. Приток окупантов лишь усложняет эту проблему, особенно в приграничных районах вблизи Украины.

По словам начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, вполне вероятно, что до 50% смертей во время боевых действий в России можно было бы предотвратить.

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"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной смертельных случаев и ампутаций, которые можно было предотвратить", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, общие боевые потери армии России с 24 февраля 2022 года по 10 июля 2023 года ориентировочно составили личного состава около 234 480. В сутки украинские военные ликвидировали 440 захватчиков.

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