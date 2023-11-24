Разведка Британии назвала с какой дилеммой ВСУ и оккупанты столкнулись на фронте

ВСУ и оккупационные войска столкнулись с новой дилеммой на фронте. Речь идет о рассредоточении войск на фронте.

Об этом говорится в новом отчете разведки Великобритании.

Как отмечают британские аналитики, российские войска в Украине продолжают нести массовые потери из-за высокоточных ударов ВСУ с большого расстояния. В частности, 10 ноября, предположительно, более 70 российских военных погибли в результате удара по колонне грузовиков. Это произошло в селе Гладковка Херсонской области, в 23 км от линии фронта.

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"Также 19 ноября ВСУ нанесли удар по российским военнослужащим 810 бригады во время награждения в Кумачевом. Разведка отмечает, что Украина тоже понесла потери. Речь идет о трагедии в Запорожской области с бойцами 128 отдельной горно-штурмовой бри.

В разведке отмечают, что командиры ВСУ должны сбалансировать наилучшую практику удержания войск рассредоточенными и менее уязвимыми к ударам.

Напомним, российская оккупационная армия начала третью волну наступления на Авдеевку в Донецкой области. Войска РФ не прекращают штурмовые действия.

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