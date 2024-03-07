Разведка Британии назвала следующий украинский город, который хочет захватить Россия

Часов Яр расположен примерно в 5 км от линии фронта.
Следующей целью окупантов, вероятнее всего, станет Часов Яр на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.
"Российские силы продолжают нападения для расширения контроля вокруг города Бахмут, что на востоке Украины, которое Россия захватила в мае 2023 года. Ее силы продвинулись, чтобы оккупировать восточные части села Ивановское и атаковали украинские позиции в Богдановце", — говорится в отчете.
Британская разведка напомнила, что Часов Яр расположен примерно в 5 км от линии фронта.
"Несмотря на некоторые постепенные тактические достижения, это очень маловероятно, что российские войска сейчас способны попробовать полномасштабный штурм города", — считают разведчики.
Как ранее рассказала, начальница службы по связям с общественностью 80-й ОГШБр Ульяна Созановская, российская армия начинают продвигаться к Временному Яру в Донецкой области.
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