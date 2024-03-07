Разведка Британии назвала следующий украинский город, который хочет захватить Россия

Часов Яр расположен примерно в 5 км от линии фронта.

Следующей целью окупантов, вероятнее всего, станет Часов Яр на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии со ссылкой на данные разведки.

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"Российские силы продолжают нападения для расширения контроля вокруг города Бахмут, что на востоке Украины, которое Россия захватила в мае 2023 года. Ее силы продвинулись, чтобы оккупировать восточные части села Ивановское и атаковали украинские позиции в Богдановце", — говорится в отчете.

Британская разведка напомнила, что Часов Яр расположен примерно в 5 км от линии фронта.

"Несмотря на некоторые постепенные тактические достижения, это очень маловероятно, что российские войска сейчас способны попробовать полномасштабный штурм города", — считают разведчики.

Как ранее рассказала, начальница службы по связям с общественностью 80-й ОГШБр Ульяна Созановская, российская армия начинают продвигаться к Временному Яру в Донецкой области.

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