Россияне выдвинули новое условие для продления зернового соглашения – возобновление экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса.

Об этом информирует Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В разведке отмечают, что инициативу продлили на 60 дней 17 мая 2023 года. Несмотря на это, РФ продолжает мешать экспорту зерна.

"Россия, вероятно, пытается добиться уступок в повторном открытии трубопровода Тольятти-Одесса, которым аммиак экспортируется из России через Украину через Одессу. Ситуацию усложняет то, что в последние дни трубопровод был поврежден и в настоящее время не работает", — отмечают в Минобороны Британии.

Кроме того, в отчете говорится, что, скорее всего, РФ будет препятствовать препятствовать зерновой инициативе за несколько недель до следующего крайнего срока продления соглашения 16 июля 2023 года.

Накануне российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) снова возмущен и дерется в истерике: в этот раз ему не понравилось продление зернового соглашения.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис объявил о достижении принципиального соглашения с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией по экспорту украинской агропродукции.

Читайте также: