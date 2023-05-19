Разведка Британии обновила карту боев в Украине: какая ситуация на фронтах

Украинские военные держат под контролем юго-западную часть Бахмута. Впрочем, ожесточенные бои продолжаются.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

Отмечается, что ВСУ продвигается в Бахмутском районе примерно на 20 квадратных километров. За минувшие сутки военные освободили примерно 500 метров к северу от Бахмута и 1 километр — к югу.

Карта боев в Украине

В то же время российские оккупанты ведут наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк, а также северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Между тем, на Херсонщине и Запорожье ситуация остается стабильной. Несмотря на это, оккупанты продолжают избивать по украинским позициям.

Напомним, украинские вооруженные силы продолжают продвигаться под Бахмутом Донецкой области. Впрочем, освобождать территории нелегко, ведь оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции.

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