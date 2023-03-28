Разведка Британии обновила карту боев в Украине: какая ситуация на фронте

Российские захватчики продолжают атаки на востоке Украины. Эпицентром боев продолжает оставаться Бахмутское направление.

Об этом Минобороны Британии информирует в Twitter.

Враг также пытается проводить безуспешные наступательные операции в районе Авдеевки и Марьинки.

"Вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная российские оккупанты также продолжают наземные атаки", – говорится в сообщении.

Тем временем путинские войска обстреливают населённые пункты вдоль всей линии фронта. Особенно страдает от вражеских атак Херсонская и Запорожская области.

Ранее в Минобороны Британии сообщили, что оккупанты потеряли часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга.

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