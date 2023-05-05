Разведка Британии обновила карту боевых действий: какая ситуация на фронтах

Армия захватчиков штурмует позиции ВСУ на востоке Украины. В частности, ожесточенные бои идут на трех направлениях.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Британская разведка отмечает, что россияне сосредоточились на трех направлениях. Центром боевых действий продолжает оставаться Донбасса. Тяжелые бои продолжаются также в районе Бахмута, а также западнее Донецка — вблизи Авдеевки и Марьинки.

Отмечается также, что россияне пытаются атаковать на Лиманском направлении, однако значительного успеха не имеют

"На других участках фронта, в частности в Запорожской и Херсонской областях, ситуация стабильная. Российские войска обстреливают всю линию фронта по тяжелому вооружению, однако продвижение врага не зафиксировано", — говорится в отчете.

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Карта боевых действий по состоянию на 5 мая

Ранее разведка Британии сообщила, что аварии на железной дороге усилят давление на российских силовиков, которые, скорее всего, не смогут полностью защитить железнодорожную сеть России от атак.

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