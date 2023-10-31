Разведка Британии объяснила, что означает замена командующего РФ на Херсонском направлении

После того как российский президент Владимир Путин сменил командующего группировкой войск РФ "Днепр" на Херсонском направлении, там активизировались боевые действия.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии в Сети.

Как отмечают британские аналитики, заместитель командующего российскими войсками в Украине генерал-полковник Михаил Теплинский, вероятно, лично взял на себя командование Днепровской группировкой российских войск.

"Эта группировка отвечает за оккупированные районы Херсонской области, включая восточный берег Днепра. В последние недели в этом районе активизировались боевые действия, поскольку украинские силы пытаются восстановить контроль над восточным берегом реки, который контролируют россияне", — говорится в сообщении.

Известно, что у Теплинского опыт командования операциями в этом районе.

"Он был офицером на местах, который отвечал за относительно успешный вывод российских войск с западного берега Днепра в ноябре 2022 года. Почти наверняка отражение украинских атак в районе Днепра и содержание территории в оккупированной Херсонской области остается приоритетной задачей для российских войск в Украине", — говорится в обзоре.

В частности, назначение Теплинского также свидетельствует об усилении давления на российские силы.

Что предшествовало

Президент-диктатор России Владимир Путин, вероятно, отправил в отставку действовавшего на Херсонском направлении генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр". Его заменил командующий НДС генерал-полковник Михаил Теплинский.

Добавим, что российские оккупационные войска в понедельник, 30 октября, обстреляли кладбище в Киндейке.

Кроме того, захватчики обстреляли маршрутный автобус в Херсоне, в результате чего семь человек получили ранения.

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