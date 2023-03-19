Разведка Британии оценила боеспособность РФ на Запорожском направлении: "молчаливое признание поражения"

3 марта 2023 года оккупационные власти Запорожской области опубликовали указ, по которому объявили оккупированный Мелитополь областной столицей. Так называемый глава города Евгений Балицкий заявил, что это временная мера, пока Запорожье не станет частью России.

Об этом сообщает Минобороны Британии.

В разведке отмечают, что России с начала полномасштабной войны не удалось захватить Запорожье.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы, по всей вероятности, является молчаливым признанием российской системой того, что ее войска вряд ли захватят ранее запланированные основные цели в ближайшем будущем", — говорится в сообщении.

Отметим, что Запорожская область одна из четырех областей, которые диктатор Путин аннексировал как часть Российской Федерации 30 сентября 2022 года.

Также читайте Путин в Мариуполе: появилось видео визита

Напомним, оккупационная "власть" временно захваченной территории Запорожской области утвердила "столицей" Мелитополь. Также оккупанты поделили регион на 16 административных единиц.

Добавим, что мужчины на временно оккупированных территориях Запорожской области – под угрозой очередного террора.

Читайте также:

.